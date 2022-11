Klostermanns „Punktlandung“

Lukas Klostermann hat sich zu seiner überraschenden Nominierung für die WM in Katar geäußert. Dem ‚kicker‘ sagt der Rechtsverteidiger der DFB-Elf: „Ich war in den letzten Wochen in einem sehr regelmäßigen Austausch mit dem Bundestrainer. Es war seit der Verletzung Anfang August klar, dass ich nach Plan drei Monate später wieder komplett fit bin – und so ist es ja auch gekommen. Es war eine Punktlandung, aber ich blicke jetzt sehr zuversichtlich auf die kommenden Wochen.“

Beim gestrigen Testspiel im Oman (1:0) kam Klostermann 30 Minuten lang zum Einsatz, ehe er wie geplant ausgewechselt wurde. „Ich bin ja schon seit einer Weile wieder voll im Teamtraining und in einer Verfassung, in der ich der Mannschaft helfen kann. Wenn der Bundestrainer nicht auch davon überzeugt gewesen wäre, hätte er mich wohl auch nicht nominiert“, schildert der 26-Jährige von RB Leipzig weiter.