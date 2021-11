Vertragsende 2022: Wer verlässt den VfB Stuttgart?

Daniel Didavi (31)

Der Routinier ist neben dem Platz mittlerweile wichtiger als auf dem Rasen. Nur bei zahlreichen Ausfällen ist Didavi ein Kandidat für die Startelf. Dass der auslaufende Vertrag noch einmal verlängert wird, ist daher eher unwahrscheinlich. Viele Akzente kann der Linksfuß nicht mehr setzen.

Marc Oliver Kempf (26)

Der Ex-Kapitän soll Gerüchten zufolge schon bei Hertha BSC im Wort stehen. Am vergangenen Wochenende machte Kempf aber klar, dass eine Entscheidung über seine Zukunft noch nicht gefallen ist. „Es ist alles offen“, so die Worte des Abwehrspielers. Der VfB würde gerne verlängern – allerdings nicht um jeden Preis.

Omar Marmoush (22)

Die Leihgabe hat sich gut eingefunden beim VfB, fällt aktuell aber mit Syndesmoseproblemen aus. Wie es nach der Saison weitergeht, hängt maßgeblich vom VfL Wolfsburg ab, denn eine Kaufoption besteht nicht. Marmoush hat sich in seinen bisherigen Auftritten durchaus für eine Weiterbeschäftigung empfohlen. Die guten Leistungen sind aber auch den Wölfe-Bossen nicht verborgen geblieben.

Konstantinos Mavropanos (23)

In der aktuellen Saison präsentiert sich der Grieche bärenstark und deutlich reifer in seinem Spiel. Bei Klassenerhalt greift eine Kaufpflicht über drei Millionen Euro. Steigt der VfB ab, kann er eine Kaufoption ziehen. „Ich glaube, es ist relativ klar, was mit ihm passiert“, ließ Sportdirektor Sven Mislintat unlängst keinen Zweifel aufkommen an der Absicht, Mavropanos langfristig zu binden.

Hiroki Ito (22)

Der Japaner wird aller Voraussicht nach ebenfalls über den Sommer hinaus in Stuttgart bleiben. Für 500.000 Euro können die Schwaben Ito von Júbilo Iwata kaufen. Der Abwehrspieler hat längst unter Beweis gestellt, dass eine Verpflichtung zu diesem Preis ein echtes Schnäppchen wäre.

Erik Thommy (27)

Auch in dieser Saison hat der Offensivspieler mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. So richtig angekommen ist Thommy in Cannstatt nie. Es müsste schon ein kleines Wunder geschehen, wenn sich die Wege zum Saisonende nicht trennen.

Hamadi Al Ghaddioui (31)

Der Stürmer wäre in dieser Spielzeit eigentlich gefragt aufgrund der zahlreichen Ausfälle. Al Ghaddioui tut sich aber schwer in der Bundesliga und kann nur bedingt weiterhelfen. Der VfB wäre gut beraten, den Vertrag nicht noch einmal zu verlängern.