Lautern: Bundesligist schnappt sich Niehues

Julian Niehues wechselt in die Bundesliga. FT kann Informationen von ‚Sky‘ bestätigen, dass sich der 1. FC Heidenheim die Unterschrift des begehrten Sechsers vom 1. FC Kaiserslautern gesichert hat. Eine offizielle Verkündung wird in den kommenden Tagen erfolgen.

Weil das Arbeitspapier des 22-Jährigen bei den Roten Teufeln in wenigen Monaten an Gültigkeit verliert, geht der Deal im Sommer ablösefrei über die Bühne. Für den Zweitligisten stand Niehues in der aktuellen Spielzeit 25 Mal auf dem Rasen (zwei Tore).

Heidenheim setzt sich gegen reichlich Konkurrenz durch: Nach FT-Infos hatten einige Vereine aus der ersten und zweiten Liga die Fühler nach dem gebürtigen Münsteraner ausgestreckt. Auch Vertreter aus dem Ausland signalisierten Interesse an einer Zusammenarbeit, gehen nun allerdings leer aus.