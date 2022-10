Gladbach-Duo droht WM-Aus

Borussia Mönchengladbach hat nach der gestrigen 1:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen den SV Darmstadt 98 mit Yann Sommer und Jonas Hofmann zwei längerfristige Ausfälle zu befürchten. „Es besteht Verdacht auf Schultereckgelenksprengung. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist“, sagte Daniel Farke nach der Partie gegenüber ‚Sky‘ mit Blick auf Hofmann. Es sei aber „sehr wahrscheinlich, dass er eine Weile fehlen wird.“

Bei Sommer sehe es nicht ganz so schlimm aus. Der Schweizer Keeper erlitt eine Verletzung am Sprunggelenk. „Die genaue Diagnose müssen wir abwarten. Es kann gut sein, dass er ein bisschen fehlen wird“, so Farke. Bis zur Winter-WM in Katar sind es noch fünf Wochen. Sollte sich bei Hofmann die Diagnose bestätigen, wird der 30-jährige Flügelspieler das Turnier mit hoher Wahrscheinlichkeit verpassen.