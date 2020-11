Rodrygo auf Raúls Spuren | Napoli siegt für Maradona

Rodrygo übertrifft Messi & Co.

Mit dem 2:0-Sieg gegen Inter Mailand machte Real Madrid am Mittwoch einen großen Schritt in Richtung Champions League-Achtelfinale. Einer der Matchwinner war dabei der erst 19-jährige Brasilianer Rodrygo, der nach seiner Einwechslung den finalen Treffer zum 2:0 erzielte. „Rodrygo trat in der Champions League mit festem Schritt auf, obwohl Zidane ihn auf die Bank verbannte“, schreibt die spanische Zeitung ‚as‘, die gleichzeitig auch auf einen besonderen Meilenstein hinweist: In seinen ersten neun Partien in der Königsklasse erzielte der Flügelstürmer sechs Tore und legte drei weitere auf. Damit reiht er sich unter anderem vor Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Robert Lewandowski ein, denen bei ihren ersten Champions League-Auftritten allesamt weniger Tore gelungen waren. Einzig der Ex-Madrilene Raúl kann eine knapp bessere Quote aufweisen. Der Spanier traf in seinen ersten neun Spielen im höchsten europäischen Vereinswettbewerb siebenmal.

Neapel gewinnt emotionales Spiel, Milan mit Remis

In der Europa League feierten insbesondere die italienischen Teams große Erfolge. Für die SSC Neapel war es gegen den HNK Rijeka (2:0) ein besonderes Spiel, das nach dem Tod von Neapel-Legende Diego Maradona mit viel Emotionalität aufgeladen war. „Napoli siegt im Namen der Nummer 10“, titelt die ‚Corriere dello Sport‘. Auch die ‚Gazzetta dello Sport‘ huldigt Maradona noch einmal mit der Überschrift „Wir sind alle die 10“. Vor der Partie gedachten die Spieler der argentinischen Ikone, indem sie alle Trikots mit dem Namenszug und der Rückennummer des Weltmeisters von 1986 trugen. Napoli-Trainer Gennaro Gattuso will in Gedenken an Maradona noch Großes erreichen: „Lasst uns eine Trophäe gewinnen und sie Diego widmen“. Der AC Mailand ließ beim 1:1 gegen den OSC Lille derweil Punkte liegen, die ‚Gazzetta dello Sport‘ sprach dennoch von einem „Unentschieden, das wertvoll ist“. Die AS Rom zog mit einem 2:0-Erfolg gegen den CFR Cluj vorzeitig in die Runde der letzten 32 ein.

Koeman gibt der Jugend eine Chance

Ebenso wie für Real Madrid gab es auch für den FC Barcelona unter der Woche in der Champions League einen Sieg. Beim 4:0 gegen Dynamo Kiew standen dabei auch einige junge Spieler auf dem Platz, die sonst selten die Chance bekommen zu glänzen. Mittelfeldspieler Carles Aleñá (22) sowie Innenverteidiger Óscar Mingueza (21) schafften es in die Startelf, Riqui Puig (21) und Konrad de la Fuente (19) kamen später von der Bank. „Koeman wendet sich den Jungen zu“, titelt die ‚Sport‘ und vermutet, dass die jungen Spieler auch in den kommenden Spielen mehr Einsatzzeiten erhalten werden: „Die Komplimente werden zu Fakten und der Trainer beabsichtigt, den Spielern, die gegen Kiew ihr Gesicht gezeigt haben, mehr Minuten zu geben.“ Der niederländische Trainer, der nach den Ausfällen von Gerard Piqué, Sergi Roberto und Sergio Busquets aus der Not eine Tugend machen musste, wird jedenfalls mit Freude gesehen haben, dass er einige Optionen hat.