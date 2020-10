García: Dreht City den Spieß rum?

Pep Guardiola würde seinen Innenverteidiger Eric García (19) am liebsten noch lange bei Manchester City sehen. „Ich weiß, dass er (zum FC Barcelona, Anm. d. Red.) gehen wollte, aber am Ende ist er geblieben und vielleicht können wir ihn überzeugen, seinen Vertrag mit uns zu verlängern“, so die Worte des City-Trainers nach dem 3:1 in der Champions League gegen den FC Portp.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er ist ein Spieler, der in vielerlei Hinsicht sehr stabil ist. Ich bin sehr zufrieden mit seinem Spiel“, lobte Guardiola seinen jungen katalanischen Landsmann. Klar ist allerdings: Sollte den Skyblues eine Verlängerung nicht gelingen, muss der englische Vizemeister García zurück nach Barcelona ziehen lassen.