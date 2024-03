DFB: Zwei weitere Testspiele bestätigt

https://www.dfb.de/news/detail/letzte-laenderspiele-vor-heim-em-deutschland-gegen-ukraine-und-griechenland-259745/

Die letzten Länderspiele vor der Heim-EM stehen fest. Das DFB-Team trifft am 3. Juni (ab 20.45 Uhr live in der ARD) in Nürnberg auf die Ukraine, vier Tage später, am 7. Juni (20.45 Uhr, live bei RTL), in Mönchengladbach auf Griechenland.