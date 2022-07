Gustavo zieht es nach Saudi-Arabien

Luiz Gustavo verlässt Fenerbahce und wechselt zum saudischen Klub Al Nassr. Der Klub vermeldet offiziell eine Einigung mit Fener. Am morgigen Montag wird der brasilianische Mittelfeldspieler in Spanien zum Medizincheck erwartet und soll danach zum Team stoßen.

Al Nassr ist für den mittlerweile 35-jährigen die sechste Station außerhalb von Brasilien. Zuvor spielte er unter anderem für den FC Bayern München, den VfL Wolfsburg, die TSG Hoffenheim und Olympique Marseille.

#AlNassr has completed the agreement with the Brazilian star Luiz Gustavo 🤩



The player will arrive to Spain tomorrow to have his medicals before joining the team 💛#GustavoIsYellow 💛 pic.twitter.com/FsF7g4XVaJ