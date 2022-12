Modeste zurück nach Köln?

„Ich hätte gerne noch einen Stürmer“, nannte Köln-Trainer Steffen Baumgart schon einige Wochen vor Weihnachten seinen Wunsch für den nun anstehenden Transfermarkt. Sportchef Christian Keller präzisierte, man hätte „lieber einen Spieler, der längerfristig da ist. Trotzdem kann ich eine Leihe nicht ausschließen, wenn es nicht anders geht.“

Gerüchteweise wird auch der Name Anthony Modeste am Geißbockheim gehandelt. Der französische Mittelstürmer stellte seine Treffsicherheit in der Vergangenheit schließlich 79 Mal im FC-Trikot unter Beweis. Mittlerweile trägt der 34-Jährige schwarz-gelb.

In Dortmund läuft es für Modeste aber weniger rund, seinen Platz in der Startelf musste er in den Monaten vor der WM an Jungspund Youssoufa Moukoko abtreten. Die Bilanz von zwei Toren in 19 BVB-Einsätzen ist nicht zufriedenstellend. Zurück nach Köln also?

„Niemals ‚nie‘ sagen“

Der ‚Express‘ zitiert Baumgart: „Nach wie vor ist Tony einer der besten Stürmer der Bundesliga, in Dortmund schießt er trotzdem kaum Tore.“ Aber: Über eine Rückholaktion denke man „nicht nach. Er hat sich in der glücklichsten Phase seiner Karriere entschieden, den Verein zu verlassen. Er hat sich für die Champions League entschieden, das respektiere ich.“

Baumgarts klare Ansage: „Ich habe nicht vor, eine Rolle rückwärts zu machen. Das habe ich in meinem Leben immer so gehandhabt. Was vorbei ist, ist vorbei.“ Ein halbes Jahr vor Vertragsende wäre Modeste immerhin günstig zu haben. „Ich habe gelernt, im Fußball niemals ‚nie‘ zu sagen“, schiebt der FC-Coach nach.