Zwei neue Namen auf Herthas Streichliste

Sparen, sparen, sparen – auch nach dem Erhalt der Zweitliga-Lizenz ist das das Credo bei Hertha BSC. An allen Ecken und Enden müssen Kosten reduziert und Geld eingenommen werden. Am effektivsten gelingt dies mit dem Verkauf gutbezahlter Profis.

Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf (28) ist so einer aus dem Berliner Kader, dessen Gehalt ordentlich auf das Budget drückt. Laut ‚Bild‘ reduziert sich der jährliche Betrag in der zweiten Liga zwar von 2,5 auf 1,5 Millionen Euro, ist aber immer noch sehr hoch. Und: Der Abwehrmann, vertraglich noch bis 2026 gebunden, will weiter erstklassig spielen.

Nur logisch, dass Hertha der Boulevardzeitung zufolge bei Kempf einen Verkauf anstrebt, ebenso wie bei Abwehrkollege Agustín Rogél (25). Trainer Pál Dárdai setzt nicht mehr auf den Uruguayer, der vor knapp einem Jahr nur 400.000 Euro Ablöse kostete. Er könnte einer der wenigen Profis sein, mit denen Hertha ein Transferplus erzielt.