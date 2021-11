Bundesliga-Interesse an Mukhtar

Vereine aus der Bundesliga haben ein Auge auf Ex-Herthaner Hany Mukhtar (26) geworfen. Der Profi von MLS-Klub Nashville SC verrät in der ‚Bild‘: „Interesse aus Deutschland ist da. Aber Nashville ist mein erster Ansprechpartner. Die Gespräche haben wir schon gestartet, wir warten jetzt die Play-offs ab, dann wird man sehen, was passiert.“ Mukhtars Vertrag in den USA läuft noch bis Ende 2022 und kann per Option um eine weitere Saison verlängert werden.

In der laufenden Saison überragt der gebürtige Berliner mit 26 Scorerpunkten (16 Tore, zehn Assists) in 31 Spielen – Platz zwei in der MLS-Rangliste. Mukhtar über den möglichen Schritt in die Bundesliga: „Ich bin in einem guten Alter, habe einiges gesehen, in den letzten Jahren immer gespielt und fühle mich körperlich sehr gut. Ich traue es mir auf jeden Fall zu.“