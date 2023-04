Neuer Innenverteidiger für die Bayern?

In Hin- und Rückspiel gegen Manchester City in der Champions League (Gesamtergebnis: 1:4) patzte Dayot Upamecano (24) folgenschwer. Auch wenn der französische Nationalspieler über weite Strecken eine gute Saison spielte: Seine wiederkehrenden Aussetzer lassen Zweifel an seiner Tauglichkeit für den FC Bayern aufkommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Offenbar gibt es beim kriselnden Rekordmeister Überlegungen, das Abwehrzentrum mit einer Verpflichtung im Sommer zu stärken. Das geht aus dem ‚Bild‘-Podcast Bayern Insider hervor. Reporter Christian Falk drückt sich zwar vage auf, kommt aber mehrfach auf die Idee zu sprechen.

Lese-Tipp

FC Bayern: Klare Tendenz bei Sommer – Nübel mit Rückkaufklausel?

Neben Upamecano spielt Matthijs de Ligt (23) eine stabile Saison. Zudem kehrt Lucas Hernández (27) zur neuen Saison nach seinem zweiten Kreuzbandriss zurück. Hinter der Zukunft von Benjamin Pavard (27) steht dagegen ein großes Fragezeichen. Daley Blind (33) verlässt die Bayern wieder. Auf welche potenziellen neuen Kandidaten es der FCB abgesehen hat, bleibt erstmal offen.