Roberto will bei Barça bleiben

Rechtsverteidiger Sergi Roberto (32) hegt keinerlei Gedanken, den FC Barcelona im kommenden Sommer zu verlassen und seine Zelte in der MLS aufzuschlagen. Gegenüber der spanischen Zeitung ‚Sport‘ sagt der langjährige Katalane: „Ich spreche mit Barça. Im Moment habe ich nicht vor, zu einem anderen Verein zu gehen. Alles, was über mich gesagt wird, dass ich nach Miami oder Palmeiras gehe, ist eine Lüge. Es stimmt, dass ich in der Zukunft gerne eine Erfahrung in der MLS machen würde, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür.“ Robertos Vertrag bei der Blaugrana ist noch bis zum kommenden Sommer gültig.

Der auch im Mittelfeld einsetzbare Rechtsfuß entstammt der Barça-Jugend und ist seit 2013 fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Bei den Katalnanen absolvierte der Allrounder bisher 355 Pflichtspiele, gewann unter anderem zweimal die Champions League und siebenmal die spanische Meisterschaft.