Gladbach vor Friedrich-Verpflichtung

Borussia Mönchengladbach steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Marvin Friedrich (26). Nach Informationen von ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘ hat der Innenverteidiger am heutigen Dienstag den Medizincheck bei den Fohlen absolviert. Der ‚Rheinischen Post‘ zufolge unterschreibt der Neuzugang am Mittwoch seinen Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits im Sommer hatten mehrere Bundesligisten Interesse an Friedrich gezeigt, darunter Bayer Leverkusen, Hertha BSC und die TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer sollen weiterhin an Friedrich dran gewesen sein – Borussias Sportdirektor Max Eberl sah sich laut ‚Bild‘ entsprechend zu einer schnellen Reaktion gezwungen.

Friedrichs Vertrag bei Union Berlin läuft am Saisonende aus, die Ablöse dürfte für Gladbach also zu stemmen sein. Am Niederrhein ist der Rechtsfuß als kurz- bis mittelfristiger Ersatz für Matthias Ginter (27) vorgesehen, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Verein spätestens im Sommer verlassen wird.