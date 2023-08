Körbe für Barça, PSG & Al Hilal: City verlängert mit Silva

Manchester City hat Bernardo Silva von einem Verbleib überzeugt. Die Skyblues geben offiziell bekannt, dass der 29-jährige Offensivmann aus Portugal seinen Vertrag um ein Jahr bis 2026 verlängert hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich hatte sechs unglaubliche Jahre bei Manchester City und freue mich, meine Zeit hier auszudehnen“, lässt sich der Edeltechniker zitieren, d„er Gewinn des Triples in der vergangenen Saison war etwas ganz Besonderes […]. Erfolg macht Lust auf mehr, und dieser Klub gibt mir die Möglichkeit, auch in Zukunft etwas zu gewinnen.“

Lese-Tipp

Cancelo-Deal diese Woche fix?

In dieser Transferperiode kursierten wieder hartnäckige Gerüchte um Silvas Zukunft. Großes Interesse zeigten etwa der FC Barcelona, Paris St. Germain und Al Hilal. Doch City wehrte die Avancen der Konkurrenz erfolgreich ab und kann auch in Zukunft auf seinen Leistungsträger bauen. Bei den bislang 308 Partien in himmelblau wird es folglich nicht bleiben.