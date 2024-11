Arsenal wildert bei PSG | 200 Real-Angebote

Der Nächste, bitte!

Die Suche des FC Arsenal nach einem neuen Sportdirektor geht in die nächste Runde. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat es nun auch Luís Campos, strategischer Berater und mitverantwortlich für die Kaderplanung bei Paris St. Germain, auf die Shortlist der Gunners geschafft. Der Vertrag des 60-jährigen Portugiesen läuft nur noch bis zum Saisonende.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob Campos in die Fußstapfen des zurückgetretenen Edú treten wird, ist aber völlig offen. Weitere Kandidaten sind Simon Rolfes (Bayer 04), Roberto Olabe (Real Sociedad), Tim Steidten (West Ham), Tomas Rosicky (Sparta Prag), Thiago Scuro (AS Monaco) und Arsenals NLZ-Leiter Per Mertesacker. Die Qual der Wahl.

Korb für Ramos

Spätestens seit dem erneuten Kreuzbandriss von Éder Militão hält man bei Real Madrid die Augen offen nach einem neuen Innenverteidiger. Umtriebige Berater wittern jetzt die große Chance, ihre Spieler bei den Königlichen unterzubringen. „Man sagt, es seien hundert, und es könnten zweihundert […] Anrufe und Empfehlungen“ sein, berichtet die ‚Marca‘. Eingegangen ist Real auf die wenigsten. Auch nicht auf die Option Sergio Ramos.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die 38-jährige Vereinslegende, von 2005 bis 2021 in Madrid am Ball, ist seit seinem Sommer-Abschied vom FC Sevilla vereinslos und wäre sofort bereit, sich wieder das königliche Trikot überzustreifen. Eine Verstärkung sehen sie in Ramos aber offenbar nicht mehr. Konkreter sind da die Spuren zu Aymeric Laporte (Al Nassr), Castello Lukeba (RB Leizpig), Mario Hermoso (AS Rom) und Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).