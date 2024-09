Arsenal macht’s wie Mourinho | Atlético-Party dank Gallagher

Arsenal weiter ungeschlagen

Eines der größten Duelle am abgelaufenen Wochenende war das London-Derby zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur. Die dezimierten Gunners mussten dabei auf ihr Prunkstück im Mittelfeld verzichten. Ohne den rotgesperrten Declan Rice und dem angeschlagenen Martin Ödegaard erkämpfte sich das Team von Mikel Arteta einen 1:0-Arbeitssieg gegen die Spurs.

Der ‚Daily Express‘ schreibt von der „Kunst des Krieges“, die Arsenal beim „ekligen“ Sieg an den Tag legte: „Die zusammengeflickten Gunners behalten die Nerven und senden eine Warnung.“ Arsenal-Legende Theo Walcott kamen gegenüber der ‚BBC‘ Erinnerungen an alte Premier League-Zeiten hoch: „Sie spielten fast wie ein Team von José Mourinho, um das Spiel zu Ende zu bringen.“ Mit zehn Punkten nach vier Spieltagen ist Arsenal einmal mehr der erste Verfolger von Abo-Meister Manchester City. Am kommenden Sonntag treffen die Topteams direkt aufeinander.

Die Spurs blasen dagegen nach nur vier Zählern aus vier Partien und Tabellenplatz 13 Trübsal. Zumal das Derby gegen ein dezimiertes Arsenal eine große Gelegenheit für einen Stimmungswechsel gewesen wäre. „Fünf Monate später und die Spurs haben immer noch nichts gelernt“, lautet das harte Urteil der ‚Daily Mail‘ über den riskanten Spielstil von Ange Postecoglou, „Angeball ist selten langweilig, aber es braucht Ergebnisse.“

Atléticos neuer Frontsänger

In Spanien spielt sich unterdessen der vom FC Chelsea verschmähte Conor Gallagher in die Herzen der Fans und Presse. Der Mittelfeldspieler erzielte bei Atlético Madrids gestrigem 3:0-Sieg über den FC Valencia im dritten Spiel seinen ersten Treffer für die Colchoneros. Nach dem Auftritt des Engländers kommt die ‚Marca‘ nicht aus dem Schwärmen heraus: „Keiner ist besser als Gallagher, um eine Band anzuführen. So wie Liam eine Ära als Frontmann von Oasis geprägt hat, so wird auch Conor Gallagher seine Spuren bei Atlético hinterlassen.“

Ohnehin besitzt der 24-Jährige in Madrid schon jetzt einen hohen Stellenwert: „Die Gesten des Respekts und der Bewunderung für sein neues Wappen und der Mut und das Herz in jeder seiner Aktionen waren die Themen, mit denen Gallagher die Fans und den Trainerstab von Atletico beeindruckt hatte. Sein Tor war also nur das i-Tüpfelchen auf seiner aufregenden Ankunft im Metropolitano.“ Die ‚Mundo Deportivo‘ schreibt von einer „kompletten Party“, die die Rojiblancos unter anderem dank Gallagher feierten.