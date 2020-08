Messi-Abschied: Puyol & Suárez reagieren

Carles Puyol bekräftigt Lionel Messi in seiner Entscheidung, den FC Barcelona verlassen zu wollen. Via Twitter schreibt der ehemalige Teamkollege des 33-jährigen Argentiniers: „Respekt und Bewunderung, Leo. All meine Unterstützung, Freund.“

Auch Luis Suárez reagierte und spendete ebenfalls via Twitter Applaus. Der Abschied des Uruguayers vom FC Barcelona stand schon vorher fest.