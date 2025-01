25 Millionen: Leipzig holt nächsten Neuzugang

RB Leipzig ist in den Verhandlungen um Noah Okafor (24) nun offenbar doch schneller als erwartet der Durchbruch gelungen. Wie Fabrizio Romano berichtet, holt der Bundesligist den variabel einsetzbaren Stürmer zunächst per Leihe bis Saisonende an Bord.

Mit dem AC Mailand wurde sich zudem auf eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro geeinigt. Erfolgsabhängig können drei weitere Millionen fließen. Laut Romano übernimmt RB das Gehalt des Schweizer Nationalspielers, der in Mailand noch bis 2028 unter Vertrag steht.

In der laufenden Saison kommt Okafor nur auf rund 400 Ligaminuten (ein Tor). Die Rossoneri hatten den Rechtsfuß im Sommer 2023 für 15 Millionen Euro aus Salzburg an Bord geholt. Nun geht es beim RB-Schwesterklub weiter.

Zuvor in dieser Woche hatte Leipzig bereits die Verpflichtung von Tidiam Gomis (18) eingetütet. Der Außenstürmer kommt vom französischen Zweitligisten SM Caen. Offen ist noch der Zeitpunkt, im Sommer ist Gomis ablösefrei. Ebenfalls im Anflug befindet sich Wolfsburgs Ridle Baku (26).