Westermann vor Barça-Wechsel

Heiko Westermann zum FC Barcelona – was auf den ersten Blick wie ein schlecht gealterter Aprilscherz klingt, wird in Kürze wohl Realität. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, steht der Ex-Profi kurz vor einem Wechsel ins Trainerteam bei den Blaugrana.

Barças neuer Coach Hansi Flick will Westermann als Co-Trainer an seiner Seite haben. ‚Sky‘ bestätigt die Info der spanischen Sportzeitung. Aktuell ist der 40-Jährige als Co-Trainer bei der U19-Auswahl beim DFB tätig. Diesen Posten wird Westermann nun aber wohl aufgeben.

Der einstige HSV-Verteidiger kennt die spanische Liga aus seiner Zeit bei Betis Sevilla. In der Saison 2015/16 war Westermann für die Andalusier aufgelaufen. Sonderlich gute Erinnerungen haben die Betis-Fans an den gebürtigen Alzenauer nicht. In Barcelona will Westermann nun einen besseren Eindruck hinterlassen.