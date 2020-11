VfB verlängert mit González

Überraschung beim VfB Stuttgart: Wie der Bundesligist mitteilt, hat das 22-jährige Sturmjuwel Nicolas González seinen Vertrag im Schwabenland um ein Jahr bis 2024 verlängert.

Sportvorstand Sven Mislintat freut sich: „Wir sind sehr zufrieden damit, wie sich Nico in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Er war ein wichtiger Faktor beim Wiederaufstieg in die Bundesliga und er hat in der laufenden Saison seine Qualitäten unter Beweis gestellt – sowohl im VfB Trikot als auch bei der argentinischen Nationalmannschaft.“

Wechselwunsch im Sommer

González war 2018 von den Asociación Atlética Argentinos Juniors für 8,5 Millionen Euro nach Stuttgart gekommen. Im Sommer hatte er mit einem Abschied geliebäugelt, ein Muskelbündelriss machte dem Linksfuß jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Also blieb González beim Aufsteiger und zeigte seit seinem Comeback am vierten Spieltag starke Leistungen (fünf Spiele, drei Tore, ein Assist). Bitter: Beim jüngsten 3:3 in Hoffenheim verletzt sich der Offensivmann erneut und fällt nun mit einem Innenbandanriss im Sprunggelenkt erstmal wieder aus.