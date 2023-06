Derby um Thuram | „Sudoku Mbappé“

Mailänder kämpfen um Thuram

Der Poker um Marcus Thuram biegt nach monatelangem Gefeilsche auf die Zielgerade ein. Und es verdichten sich die Hinweise, dass es den französischen Stürmer in die italienische Serie A zieht. Genauer gesagt nach Mailand. „Derby Totale“ betitelt die ‚Gazzetta dello Sport‘ ihr heutige Story zu den Transferaktivitäten der Stadtrivalen Inter und AC. Beide Vereine, so die Zusammenfassung, buhlen in mehreren Fällen um denselben Spieler. Einer davon: Thuram. RB Leipzig scheint derweil im Hintertreffen und Paris St. Germain ganz aus dem Rennen zu sein.

Wann wechselt Mbappé?

Der Trubel um den ominösen Brief von Kylian Mbappé hat sich vorerst gelegt. Fest steht, dass der Superstar Paris St. Germain spätestens nächstes Jahr verlassen wird. Keine Chance mehr in diesem Jahr? Real Madrid jedenfalls hat seine diesjährigen Transferpläne für abgeschlossen erklärt, benötigt aber auch nach der Verpflichtung von Joselu eigentlich noch eine Nummer neun. Derweil will PSG keinen ablösefreien Abgang zulassen und drängt auf einen Verkauf. Zwei Argumente, die eigentlich für einen Transfer 2023 sprechen. Als „Sudoku Mbappé“ beschreibt die ‚as‘ die rätselhafte Situation.

Barça will nachlegen

Bei Ilkay Gündogan soll es nicht bleiben. Während beim deutschen Nationalspieler zur Stunde nur noch die offizielle Verkündung aussteht, will der FC Barcelona noch einen zweiten Zugang für die Zentrale präsentieren. Sein Name: Marcelo Brozovic. Barça habe die „Brozovic-Entscheidung“ getroffen, titelt die ‚Mundo Deportivo‘. Der kroatische Mittelfeldmann, zuletzt auch im Visier der saudi-arabischen Liga, solle von Inter Mailand abgeworben werden. Im Gespräch ist eine Ablöse von über 25 Millionen Euro – eine Menge Holz für die chronisch klammen Katalanen.