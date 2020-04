Coutinho: Spur zu Chelsea wird heißer

Leicester City, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester United und der FC Chelsea: Gleich fünf Vereine aus der Premier League sollen Interesse an Philippe Coutinho bekunden. Die katalanische Zeitung ‚Sport‘ berichtete bereits am gestrigen Freitag mit Verweis auf den italienischen Journalisten Nicolò Schira, dass allen voran die Blues am Brasilianer dran sind.

So soll Chelsea schon direkten Kontakt zu Coutinhos Berater Kia Joorabchian aufgenommen haben. Am heutigen Samstag nun widmet die ‚Sport‘ der Personalie sogar einen Teil ihrer Titelseite. Dort heißt es: „Coutinho nähert sich Chelsea – die Berater des Spielers sind schon in Vertragsgesprächen mit dem englischen Klub“.

Barça hofft derweil, den 27-Jährigen im Sommer zu Geld machen zu können. Eine erneute Leihe würde den Katalanen nicht helfen. Schließlich will man die Kriegskasse füllen, um Lautaro Martínez (22) von Inter Mailand und Neymar (28) von Paris St. Germain ins Camp Nou zu holen.