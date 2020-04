Bericht: Bayern lässt Dest zappeln

„Die Chance, dass Sergiño Dest sich seinen Traum vom Transfer nach München erfüllt, wird kleiner.“ So berichtet es das niederländische Fußballmagazin ‚Voetbal International‘. Demnach habe der FC Bayern seine Bemühungen auf Eis gelegt. Ursprünglich galt der 19-jährige Dest als Wunschlösung für die Position des Rechtsverteidigers.

Ajax-Reporter Marco Timmer erklärt: „Ich habe gehört, dass die Bayern es ‚on hold‘ gestellt haben. Ich hatte auch Kontakt zu seinem Management. Mir wurde gesagt, dass sich jetzt erstmal nichts mehr tut. Das bedeutet, dass er vielleicht noch ein Jahr in Amsterdam zu sehen sein wird.“

In den vergangenen Wochen war immer wieder zu hören, dass Gespräche im Gange sind. Ein Wechsel an die Säbener Straße für rund 25 Millionen Euro stand unabhängig vom Interesse des FC Barcelona im Raum. Angesichts des bis 2022 laufenden Vertrags hat Ajax aber in diesem Sommer noch das Heft des Handelns in der Hand.

