Fener verkündet Krunic-Deal

Fenerbahce steht vorbehaltlich des Medizinchecks vor der Verpflichtung von Rade Krunic. Der türkische Erstligist verkündet, dass man sich mit dem AC Mailand auf einen Transfer des 30-Jährigen geeinigt hat. Der bosnische Mittelfeldspieler wird heute in Istanbul erwartet, wo die medizinischen Untersuchungen erfolgen sollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Krunic steht noch bis 2025 in Mailand unter Vertrag. Dem Vernehmen nach überweist Fenerbahce rund vier Millionen Euro an die Rossoneri. Der 32-fache Nationalspieler begann die Saison als Stammspieler, ist aber mittlerweile außen vor. In den vergangenen fünf Serie A-Spielen saß Krunic über 90 Minuten auf der Bank.