BVB: Haaland-Klausel kann steigen

Erling Haaland macht in der neuen Saison da weiter, wo er aufgehört hatte. Fünf Tore schoss der 21-Jährige in den ersten beiden Pflichtspielen, steht bei einer Fabelquote von 62 Toren in 61 BVB-Einsätzen. Die Interessenten waren schon vorher da, hören auf klangvolle Namen wie Real Madrid, Manchester City, FC Chelsea und Bayern München.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Problem: Borussia Dortmund will in diesem Sommer nicht verkaufen, Sportdirektor Michael Zorc machen auch angeblich Angebote über 175 Millionen Euro nicht schwach: „Es hat sich nichts geändert. Wir planen mit Erling für die neue Saison.“.

Im nächsten Sommer sind dem Bundesligisten dann die Hände gebunden, Haalands Ausstiegsklausel kann aktiviert werden. Immerhin: Die kolportierte Summe von 75 Millionen Euro wächst nach Informationen von ‚Sport1‘ erfolgsabhängig auf bis zu 90 Millionen Euro an. Und Erfolge mit Haaland sind fast schon garantiert.