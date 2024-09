Plattenhardt beendet Karriere

Marvin Plattenhardt hat nach über 13 Jahren seine Profikarriere beendet. Das bestätigte der 32-Jährige am Freitag gegenüber der ‚Bild‘: „Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich sage:, Fertig!‘ Ich hänge die Schuhe an den Nagel. Zwischen Sommer 2023 bis Ende Januar 2024 gab es einige Gespräche mit Klubs in diversen Ländern, doch das Gesamtpaket war da für mich in Bezug auf meine Familie und Firma nicht passend. Das wollte ich einfach nicht machen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war Plattenhardt für Hertha BSC aktiv, ehe sein Vertrag im Sommer vergangenen Jahres auslief. Für die Hertha und den 1. FC Nürnberg kann der Linksverteidiger auf insgesamt 278 Bundesliga-Spiele zurückblicken, dazu lief er siebenmal für die deutsche Nationalmannschaft auf.