Trotz Strafzahlung: Hertha setzt Niederlechner ein

Hertha BSC nimmt offenbar eine Strafzahlung im hohen sechsstelligen Bereich für den Einsatz von Florian Niederlechner in Kauf. In der Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) steht der Stürmer in der Startelf.

Im Winter war Niederlechner aus der Fuggerstadt nach Berlin gewechselt. Dabei verständigten sich die Vereine laut dem ‚kicker‘ auf eine Strafzahlung, sollte Niederlechner gegen den FCA zum Einsatz kommen. Dieser Umstand ist nun gegeben.

Hertha: Strafe wegen Niederlechner?