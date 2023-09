Satte Ablöse: Chelsea verpflichtet Palmer von ManCity

Der FC Chelsea bedient sich bei Manchester City. Die Blues schnappen sich Mittelfeldtalent Cole Palmer. Der 21-Jährige unterschreibt an der Stamford Bridge einen Vertrag bis 2030 plus Option auf eine weitere Saison. Für den Transfer lassen die Citizens die Londoner ordentlich bluten.

Satte 52 Millionen Euro Ablöse werden dem Vernehmen nach für das Eigengewächs fällig. Nach der Palmer-Verpflichtung steigen Chelseas Transferausgaben in diesem Sommer auf insgesamt rund 470 Millionen Euro an.

„Ich freue mich auf den Start und es fühlt sich großartig an zu unterschreiben“, sagte Palmer, „ich bin zu Chelsea gekommen, weil das Projekt hier gut klingt und ich wegen der Plattform versuchen muss, meine Talente zu zeigen. Es ist eine junge und hungrige Mannschaft und hoffentlich können wir hier etwas Besonderes schaffen.“

Ein stolzer Preis, wenn man bedenkt, dass Palmer in seiner bisherigen Karriere gerade einmal 489 Spielminuten in der Premier League gesehen hat. Der Youngster kann im Mittelfeld mehrere Positionen bekleiden und kam sowohl zentral als auch auf den Außenbahnen zum Einsatz. Unterm Strich stehen sechs Treffer und zwei Assists in 42 Teilzeiteinsätzen zu Buche.