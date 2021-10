Barça: Agüero trifft im Test

Das Debüt von Sergio Agüero im Trikot des FC Barcelona ist geglückt. Im Testspiel gegen den Drittligisten UE Cornellà am heutigen Mittwoch stand der Argentinier in der Startelf und durfte 30 Minuten mitwirken. Agüero erzielte prompt auch seinen ersten Treffer für die Blaugrana. Am Ende hieß es 2:2-Unentschieden.

Seit seinem Wechsel von Manchester City zu Barça im Sommer war Agüero bislang zum Zuschauen verdammt. Eine Wadenverletzung setzte den 33-jährigen Angreifer seit August außer Gefecht.