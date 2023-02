Jenz: Bei Schalke zu bleiben, wäre „der Hammer“

Moritz Jenz würde gerne beim FC Schalke 04 bleiben. In einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ erklärt der 23-jährige Innenverteidiger: „Wenn ich für diesen Verein weitere Jahre spielen könnte, wäre das für mich der Hammer. Es ist mich eine riesige Motivation, es zu schaffen. Ich will unbedingt, dass es klappt.“ Im Vertrag des gebürtigen Berliners ist dem Vernehmen nach eine Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen Euro verankert, die greift, sollten die Königsblauen die Klasse halten. Die Knappen liehen den Rechtsfuß im Winter vom FC Lorient aus.

Zuvor wurde ein Leihgeschäft des Abwehrhünen zu Celtic Glasgow abgebrochen. Mit Blick auf das vorzeitige Ende seines Schottland-Abenteuers sagt Jenz: „Es gibt Momente, in denen sich ein Trainer für andere Spieler entscheidet, die zum Einsatz kommen. Dann wurde es für mich schwierig. Lorient, mein Stammverein, hat dann ebenfalls einen Wechsel angestrebt.“ Und weiter: „Celtic hatte eine Kaufoption für den kommenden Sommer, und aus Sicht von Lorient wurde es immer unrealistischer, dass diese gezogen wird. Zudem war es auch mein klarer Wunsch, den Klub zu wechseln.“ Bereits vor seinem Engagement bei Celtic habe der Abräumer mit Schalke in Kontakt gestanden.

