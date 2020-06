Hannover gibt Hansson ab

Emil Hansson verlässt Hannover 96 und wechselt zum niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard, bei dem er einen Vertrag bis 2024 unterschreibt. Der 21-jährige Außenstürmer war erst im vergangenen Sommer in die zweite Bundesliga gewechselt, konnte sich in Hannover aber nicht durchsetzen. Nach 361 Ligaminuten ging es im Winter per Leihe zu Eredivisie-Klub RKC Waalwijk.

96-Sportdirektor Gerhard Zuber sagt: „Wir sind Emils Wunsch nachgekommen, in den Niederlanden zu bleiben. Er hat dort die Möglichkeit bekommen, bei einem ambitionierten Verein in der 1. Liga zu spielen, und sieht dort seinen nächsten Karriereschritt. Wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen – bei uns hat er sich immer tadellos verhalten. Emil wünschen wir auf seinem weiteren Weg nur das Beste.“