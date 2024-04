„Undav kommt zurück“: Brighton-Coach sorgt für Verwirrung

Der VfB Stuttgart landete mit der Leihe von Deniz Undav einen echten Coup. Im Schwabenland entfaltet der Neu-Nationalspieler sein volles Potenzial: Sage und schreibe 24 Torbeteiligungen (16 Treffer, acht Vorlagen) sammelte der 27-Jährige in wettbewerbsübergreifend 23 Partien.

Nur logisch, dass der VfB den von Brighton & Hove Albion ausgeliehenen Mittelstürmer gerne über den Sommer hinaus halten würde. Fraglich ist noch, ob der Bundesligist das Gesamtpaket bestehend aus Kaufoption und Gehalt, das sich auf rund 40 Millionen Euro belaufen soll, stemmen kann. Gelingt die Qualifikation für die Champions League – auf Platz drei liegend sieht es momentan stark danach aus – würde ausreichend Budget zur Verfügung stehen.

„Undav kommt zurück“

Allerdings überrascht Brighton-Coach Roberto De Zerbi mit seinen jüngsten Aussagen. Geht es nach dem Italiener, der dieser Tage in aller Munde ist, schlägt der Leihspieler in der kommenden Spielzeit wieder in England auf. „Deniz Undav kommt wieder zurück“, zitiert ‚The Athletic‘ den 44-jährigen Übungsleiter.

Worte, die zumindest für Verwunderung sorgen. Undav selbst machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass er gerne beim VfB bleiben würde. Aufgrund der vermeintlich bestehenden Kaufoption wären Verhandlungen zwischen den Klubs ohnehin obsolet. Im April stehen Gespräche zwischen den Stuttgartern und dem Angreifer an, dann wird es wohl Klarheit geben.