Stuttgart: Undav spricht über Transfer

Für welchen Klub Deniz Undav in der kommenden Saison spielen will, ist für den Stürmer offenbar klar. Der momentan verletzte Angreifer antwortete vor der Partie des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln am Samstagnachmittag bei ‚Sky‘ auf die Frage, ob er sich einen festen Wechsel zu den Schwaben vorstellen kann: „Auf jeden Fall. Ich fühle mich hier wohl.“

Geht es nach Undav, würde der Transfer eher früher als später über die Bühne gehen: „Als Spieler möchte man immer so früh wie möglich Klarheit haben. Ich bin aber ganz entspannt.“ Derzeit spielt der 27-Jährige noch auf Leihbasis für den VfB und ist bis 2026 an Brighton & Hove Albion gebunden. Allerdings besitzt Stuttgart eine Kaufoption in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro.