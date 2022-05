Freiburg: Tigges für Demirovic?

Der SC Freiburg scheint sich auf den Abgang von Ermedin Demirovic vorzubereiten. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, könnte Steffen Tigges (23) von Borussia Dortmund „ein Thema werden“, sollte sich der 24-jährige Bosnier im Sommer vom Breisgau verabschieden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demirovic läuft seit fast zwei Jahren in Freiburg auf. In der laufenden Saison kommt er zwar auf 34 Pflichtspieleinsätze, durfte meist aber nur nach Einwechslung wenige Minuten mitwirken. Im Winter wurde der Mittelstürmer mit Hertha BSC in Verbindung gebracht.