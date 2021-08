„Neuzugang“ Benzema | England feiert die Fernandes-Pogba-Show

„Benzema ist der Transfer“

Wozu braucht es Neuzugänge, wenn man einen Karim Benzema in den eigenen Reihen hat? So ist der heutige Tenor in der spanischen Presse. 4:1 konnte Real Madrid das gestrige Auftaktspiel gegen Deportivo Alavés gewinnen und mit zwei Toren hat Benzema einen maßgeblichen Beitrag geleistet. „Benzema ist der Transfer“, lobt die ‚as‘ die Leistungen des Franzosen. Und auch die ‚Marca‘ freut sich über den gelungenen Auftakt der Königlichen und titelt: „Der Anfang ist gemacht“. Nichtsdestotrotz würde Real-Trainer Carlo Ancelotti gerne noch den einen oder anderen Neuzugang begrüßen.

Fernandes & Pogba nicht zu stoppen

In England sind es derweil Bruno Fernandes (26) und Paul Pogba (28), die Fans und Presse Freude bereitet. „Der heilige Bruno“ titelt heute der ‚Daily Mirror‘, nachdem der Portugiese bei Manchester Uniteds 5:1-Sieg gegen Leeds United einen Hattrick erzielte. Ebenfalls herausragend die Leistung von Paul Pogba, der vier Treffer vorbereitete – ein Premier League-Rekord. Der ‚Evening Standard‘ feiert den „erhabenen“ Mittelfeldstar und auch Trainer Ole Gunnar Solskjaer geriet nach dem Spiel ins Schwärmen: „Das ist das echte Manchester United.“

Juve greift wieder an

„Sofort eine Freude“ war der Saisonauftakt von Juventus Turin für die ‚Gazzetta dello Sport‘. Die Alte Dame siegte gegen Atalanta Bergamo mit 3:1 und es scheint, als wäre das „Juve von Max“ wieder zurück. Gemeint ist Trainer Massimiliano Allegri, der den Scudetto nun wieder ins Piemont holen soll. Ebenfalls im Fokus der italienischen Medien steht Paulo Dybala (27), der mit einem Tor und einer auch insgesamt starken Leistung gegen Atalanta Argumente im Vertragspoker gesammelt haben dürfte.