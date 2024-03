M’gladbach: Virkus will „Kader weiter verändern“

Bei Borussia Mönchengladbach möchten die Verantwortlichen im Sommer den personellen Umbruch vorantreiben. „Unser Trainer Gerardo Seoane wurde nach dem Spiel in einem Interview gefragt, was im Sommer und darüber hinaus passieren muss und hat sinngemäß gesagt: Es muss ein neues Gladbach entstehen“, erklärt Sportdirektor Nils Schmadtke in einem Interview mit Vereinsmedien.

Geschäftsführer Sport Roland Virkus fügt hinzu: „Und genau das ist ja der Umbruch, von dem wir reden und mit dem wir bereits begonnen haben. Daran arbeiten wir alle zusammen. Wir haben dem Kader im vergangenen Sommer schon einige neue Attribute hinzufügen können. Genau da müssen wir in diesem Sommer weitermachen und den Kader weiter verändern.“ Aktuell belegen die Fohlen mit neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz Rang zwölf.