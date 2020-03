Bittencourt: Werder-Verbleib „Zukunftsmusik“

Leonardo Bittencourts Leihe beim SV Werder Bremen geht im Sommer zu Ende, über einen Verbleib bei den Grün-Weißen macht sich der 26-Jährige derzeit „keine Gedanken“. Auf der heutigen Pressekonferenz führte Bittencourt aus: „Es ist nicht wichtig, wie mein Vertrag aussieht. In dieser Zeit zählt, das Virus einzudämmen und Risikopatienten zu schützen. Alles andere ist Zukunftsmusik.“

In 23 Pflichtspielen steuerte Bittencourt vier Treffer und einen Assist bei. Bremen müsste für den Offensivspieler im Fall des Klassenerhalts sieben Millionen Euro an die TSG Hoffenheim überweisen. Aufgrund der Corona-Pandemie hängt der Bundesliga-Verbleib des SV Werder allerdings in der Schwebe. Das Team von Florian Kohfeldt belegt den 17. Tabellenplatz. Was das bei einem etwaigen Saisonabbruch bedeuten würde, ist derzeit noch nicht abzusehen.