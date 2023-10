Wintertransfers, Verlängerungen, Leihspieler: Deco über die Barça-Pläne

Zwischen 2004 und 2008 zog Deco beim FC Barcelona die Strippen auf dem Platz, mittlerweile macht er das hinter den Kulissen. Nachdem der 46-Jährige bereits mehrere Jahre als Scout bei den Katalanen tätig gewesen war, machten sie ihn im vergangenen Sommer zum Sportdirektor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun ist es Decos Aufgabe, Neuzugänge an Land zu ziehen. Keine leichte Aufgabe bei einem Barça, das nach wie vor mit finanziellen Problemen kämpft. Auf dem anstehenden Winter-Transfermarkt – die erste vollständige Wechselperiode, für die Deco verantwortlich ist – wird sich deshalb wohl auch nicht viel tun, wie der gebürtige Brasilianer verrät.

Lese-Tipp

Barça: Doch keine Guimarães-Klausel?

Winter-Pessimismus

„Financial Fairplay ist ein Thema, über das jeden Tag gesprochen wird. Wir und die anderen Vereine haben gewisse Auflagen von La Liga zu erfüllen“, erklärt Europas Fußballer des Jahres 2004 im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘, „wir sollten uns aber nicht beschweren, wir müssen hart arbeiten, um uns zu verbessern und so gut wie möglich zu werden. Ich denke aber, dass es für uns schwierig werden wird, Neuzugänge zu holen. Wir schauen uns natürlich immer um, aber ich denke nicht, dass es möglich sein wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ausnahme könnte Vitor Roque sein, der zurzeit noch beim brasilianischen Athletico Paranaense spielt. Denn Barça hat die Verpflichtung des 18-jährigen Stürmers bereits offiziell verkündet, unklar ist nur, wann er im Camp Nou aufschlagen wird: Spätestens im Sommer, aber vielleicht auch schon im Winter, wie es Trainer Xavi präferieren soll?

Wann kommt Roque?

„Er und ich wissen, dass es nicht nur auf die Bemühungen des Klubs ankommen wird“, so Deco zur Thematik, „wir werden es probieren und sehen, was wir tun können. Er ist ein Spieler, den wir für die Gegenwart, aber auch für die Zukunft verpflichtet haben. Wir glauben an ihn, aber müssen uns gedulden und sehen, wie wir die Situation lösen können. Stand jetzt kommt er spätestens im Sommer.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Spätestens im Sommer wird auch die Entscheidung fallen, wie es mit den Leihspielern João Félix und João Cancelo weitergeht. Beide zeigen in Barcelona zurzeit gute Leistungen, müssen im Sommer aber nach aktueller Gemengelage zu ihren Klubs Atlético Madrid beziehungsweise Manchester City zurück.

„Das Wichtige ist, was sie zum Team beitragen“, will sich Deco diesbezüglich nicht in die Karten schauen lassen, „es sind Spieler, die aktuell viel leisten, aber es ist zu früh, um darüber zu sprechen. Im Moment helfen sie uns weiter, das ist alles, was zählt.“ Kaufoptionen besitzen die Katalanen in beiden Fällen nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wollen, dass er viele Jahre bleibt“

Neben Transfers fällt auch das Thema Verlängerungen in den Aufgabenbereich von Barças neuem Sportdirektor. Eine der Schlüsselpersonalien ist dabei Frenkie de Jong, der im Sommer noch verkauft werden sollte, in der aktuellen Saison nun aber eine wichtige Rolle unter Xavi spielt. Auf den niederländischen Mittelfeldspieler angesprochen sagt Deco: „Ich habe seinen Beratern Nachrichten geschrieben, um mich vorzustellen, über eine Verlängerung haben wir aber noch nicht gesprochen.“

Eines ist für den 46-Jährigen allerdings klar: „Frenkie ist im perfekten Fußballeralter und spielt auf großartigem Niveau. Deshalb wollen wir auch, dass er noch viele Jahre bleibt.“ Dasselbe gelte auch für „Pedri, Araújo, Gavi und Gündogan“. Auf Deco wird in Zukunft also noch eine Menge Arbeit zukommen.