Bellingham-Transfer: Noch ist Geduld gefragt

Die Fans von Borussia Dortmund müssen sich offenbar doch noch ein paar Tage länger gedulden. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, wird der 17-jährige Jude Belligham erst in der kommenden Woche offiziell als Neuzugang vorgestellt. Eigentlich war man von einer Bekanntgabe noch Ende dieser Woche ausgegangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Grund nennt die ‚WAZ‘ die noch laufende Saison in der zweiten englischen Liga. Dort kämpft Bellinghams Noch-Arbeitgeber Birmingham City um den Klassenerhalt. Der Mittelfeldspieler ist dabei ein wichtiger Faktor.

Klar ist aber auch: Dem Transfer des Teenagers an die Strobelallee steht nichts mehr im Wege. Heute weilt Belligham zum Medizincheck in Dortmund, womöglich erfolgt(e) auch bereits die Unterschrift unter den kolportierten Dreijahresvertrag (inklusive automatischer Verlängerung um zwei Saisons, sobald Bellingham volljährig ist). Rund 25 Millionen Euro fließen nach Birmingham, dafür angelt sich die Borussia eines der vielversprechendsten Talente in Europa.