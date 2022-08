Chelsea gibt Sarr ab

Malang Sarr schließt sich der AS Monaco an. Wie von FT zuvor berichtet, wird der Innenverteidiger für eine Saison vom FC Chelsea ausgeliehen. Für den Anschluss besteht eine Kaufoption über 15 Millionen Euro.

Sarr kam in der vergangenen Saison 21 Mal für Chelsea zum Einsatz. Zwölfmal verteidigte der 23-jährige Franzose dabei zentral, bei neun Spielen links hinten. In Monaco winkt ihm nun eine feste Rolle in der Stammelf.