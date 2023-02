Mainzer Winterneuzugänge: Svensson mahnt zur Geduld

Mainz-Chefcoach Bo Svensson hat die Erwartungen an die Winterneuzugänge Andreas Hanche-Olsen (26) und Ludovic Ajorque (28) gebremst. Wie der Däne auf der heutigen Pressekonferenz verriet, solle man von den beiden nicht zu viel verlangen. „Ludovic kam hier an und sollte innerhalb weniger Tage direkt in einer neuen Mannschaft funktionieren – das ist nicht so einfach. Für Andreas ist es ähnlich, er kam zuvor aus einer Verletzung. Aber wir sehen schon, dass sie uns helfen können“, führt der Übungsleiter aus.

Mittelstürmer Ajorque stand in den vergangenen drei Pflichtspielen jeweils in der Startformation, eine Torbeteiligung gelang dem Franzosen dabei noch nicht. Hanche-Olsen absolvierte seit seinem Wechsel zu den Rheinhessen sogar vier Partien über die volle Distanz. Im DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern (0:4) wirkte der Norweger allerdings etwas unsicher. Zu Ajorques Stürmerkollege Jonathan Burkhardt (22) hatte Svensson derweil schlechte Neuigkeiten: „Bei Jonny läuft es nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Er wird uns auch die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen.“

