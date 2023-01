Schalke leiht Linksverteidiger Uronen

Der FC Schalke 04 bessert auf der Position des Linksverteidigers nach. Die Königsblauen geben die Verpflichtung von Jere Uronen bekannt. Der 28-jährige Finne kommt vom französischen Erstligisten Stade Brest und wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Dem Vernehmen nach besteht eine Kaufoption.

„Wir sind sehr froh, dass wir Jere Uronen für uns gewinnen konnten. Weil sich Thomas Ouwejan noch in der finalen Phase seiner Rehabilitation befindet, brauchten wir mit Blick auf den Ligastart eine einsatzbereite Alternative auf der Position des Linksverteidigers“, sagt S04-Sportvorstand Peter Knäbel über den Neuzugang.

In Brest war Uronen zuletzt Teilzeitkraft, bestritt bis zur WM-Pause nur sechs Partien. Seine Laufbahn begann der Blondschopf in der finnischen Heimat bei Turun Palloseura, bevor der Schritt zu Helsingborgs IF folgte. Über den KRC Genk landete Uronen vor eineinhalb Jahren in der Bretagne. Nun der Schritt zum Bundesliga-Letzten.