FC Bayern: Kane äußert sich zu Wechselgerüchten

Nach 19 Jahren bei den Tottenham Hotspur wagte Harry Kane 2023 den Schritt und wechselte in die Bundesliga zum FC Bayern. Das große Ziel war es, endlich um Titel mitzuspielen vor allem: diese auch zu gewinnen. Was in seiner ersten Saison beim deutschen Rekordmeister nicht klappte, scheint in diesem Sommer endlich zu gelingen – endet danach das Kane-Gastspiel schon wieder?

In den vergangenen Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte, dass sich der Angreifer mit einer Rückkehr in sein Heimatland beschäftigt, angeblich bereits in diesem Sommer. Manchester United soll interessiert sein, aber auch sein strauchelnder Jugendklub Tottenham wird mit Kane in Verbindung gebracht. In einem Interview mit der britischen Variante von ‚ESPN‘ räumt der Bayern-Star nun mit den Gerüchten auf.

„Ich weiß, dass sich im Fußball in kurzer Zeit viel ändern kann und dass Dinge passieren können, aber letztendlich liegt mein Fokus hier. Ich denke nicht an eine andere Liga oder ein anderes Team. Und beim Fußball lasse ich mich einfach treiben, und im Moment treibt es mich hierher zu Bayern München.“

Glücklich beim FC Bayern

Der Klub sei aktuell genau die richtige Adresse, um seine persönlichen Ziele zu erreichen: „Ich bin jetzt das zweite Jahr beim FC Bayern und wir haben die Chance, zum zweiten Mal das Halbfinale der Champions League zu erreichen und wieder um einen Titel zu spielen. Es gibt also viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Der FC Bayern gilt als einer der größten Vereine der Welt und es ist aufregend, für ihn zu spielen. Ich hatte diese Momente bei den Spurs, aber nicht auf einer konstanten Basis.“

Eine kleine Hintertür lässt der Kapitän der Three Lions dennoch offen, definitiv ausschließen könne er eine Rückkehr in die Premier League zu gegebener Zeit nicht: „Ich bin mir nicht sicher. Ich habe während meiner gesamten Karriere gesagt, dass ich niemand bin, der gerne zu weit in die Zukunft denkt. Ich bin hier sehr glücklich. Ich denke, wir haben eine fantastische Mannschaft, einen fantastischen Trainerstab, und ich habe einfach das Gefühl, dass ich in der besten Verfassung bin und auf dem höchstmöglichen Niveau spielen kann, das es gibt.“

Kane-Fluch brechen

Aktuell zähle einzig der maximale Saisonerfolg mit seiner Mannschaft und, endlich einen Titel zu gewinnen, damit die Schmähungen rund um den „Kane-Fluch“ aufhören: „Ich habe in meiner bisherigen Karriere viele Dinge getan, die ich tun wollte. Natürlich weiß ich, dass alle auf die fehlenden Titel anspielen werden, aber letztendlich muss man in jeder Situation sein Bestes geben. Und ich habe das Gefühl, dass ich das getan habe.“

Daran möchte er sich in der Nachbetrachtung seiner Karriere messen lassen: „Mein großer Antrieb war, beständig einer der besten Spieler der Welt zu sein. Und dieser Antrieb wird mich bis zum Ende meiner Karriere begleiten, egal ob ich mit einem oder 20 Pokalen aufhöre. Das Wichtigste ist, dass du weißt, was du erreichen willst. Deine Teamkollegen respektieren dich für deine Arbeitsweise, der Verein respektiert dich und die Fans respektieren dich, und das ist es, was mir letztendlich wichtig ist.“