FC Bayern: Überraschendes Abschiedsgerücht um Kane

Nach 19 Jahren im Klub wechselte Harry Kane 2023 von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München. Beim deutschen Rekordmeister wollte der Torjäger endlich das nachholen, was ihm in der Heimat nicht gelang: Vereinstitel gewinnen. Der Verlauf ist bekannt: Englands Nationalstürmer brachte den schon berüchtigten „Harry Kane-Fluch“ mit nach München und der Klub holte zum ersten Mal seit der Saison 2011/2012 keine Trophäe.

In diesem Jahr wird Kanes Traum jedoch höchstwahrscheinlich Wirklichkeit. In der Bundesliga thront der FCB mit einem komfortablen Vorsprung von acht Zählern an der Tabellenspitze und auch in der Champions League ist nach dem Kraftakt gegen Celtic Glasgow noch alles möglich.

Zudem steht im Sommer die erste Ausgabe der reformierten FIFA-Klub-Weltmeisterschaft an. Laut ‚TBR Football‘ könnte Kanes Mission in Deutschland nach einem oder mehreren errungenen Titeln in diesem Sommer jedoch bald wieder beendet sein.

United sucht einen Torgaranten

Das englische Portal berichtet, dass Sir Jim Ratcliffe daran interessiert ist, den Kapitän der Three Lions zu Manchester United zu holen. Dabei verweist ‚TBR Football‘ auch auf die Ausstiegsklausel im Vertrag des Angreifers. Für 65 Millionen Euro kann jeder Verein, der Kane im darauffolgenden Sommer verpflichten will, zuschlagen. Für einen Wechsel in diesem Sommer ist die Klausel dementsprechend schon abgelaufen, eine Ablöse müsste frei verhandelt werden.

Das strauchelnde United ist händeringend auf der Suche nach einem echten Torjäger. Die beiden besten Schützen sind gegenwärtig Flügelstürmer Amad Diallo (22) und Regisseur Bruno Fernandes (30) mit jeweils neun Treffern in fast 40 Pflichtspielen. Sturmhoffnung Rasmus Hojlund (22) wartet bereits seit eineinhalb Jahren darauf, dass der Knoten endgültig platzt. Der Däne steht bei mageren sieben Toren.

Ein Verein, der dem Werben von United noch im Weg stehen könnte, ist Kanes Ex-Klub. Tottenham hat sich vom FCB ein Vorkaufsrecht zusichern lassen. Die Spurs dürfen als erster Klub zuschlagen, falls der Angreifer Deutschland wieder verlassen möchte.

Planstelle eigentlich besetzt

Bereits bei seinem Abschied hatte Kane verkündet, dass er sich eine Rückkehr vorstellen könne. Seine Abschiedsnachricht an die Tottenham-Anhänger damals: „Es ist kein Abschied, denn man weiß nie, wie sich die Dinge in Zukunft entwickeln, aber es ist ein Dankeschön und bis bald.“

Unklar ist jedoch, ob die Spurs zukünftig Interesse an einer Rückholaktion des Routiniers haben. Immerhin verpflichteten die Londoner erst im vergangenen Sommer Dominic Solanke (27) für die vereinsinterne Rekordablöse von ebenfalls knapp 65 Millionen Euro vom AFC Bournemouth. Damit ist die Mittelstürmerposition eigentlich besetzt.

Gut möglich allerdings, dass sich angesichts der Ausstiegsklausel noch weitere Klubs in der Zukunft nach Kane umsehen. Bis dahin arbeitet der Engländer weiter an seinem Titeltraum. Dazu trug er in dieser Spielzeit bereits mit 29 Treffern in 31 Pflichtspielen bei. Vertraglich ist der gebürtige Londoner noch bis 2027 an die Bayern gebunden.