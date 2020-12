Bundesliga-Wechsel: Gosens steht bereit

Robin Gosens liebäugelt mit einem Wechsel in die Bundesliga. „Ich habe immer gesagt, dass ich gerne einmal den Schritt nach Deutschland zu einem Top-Verein machen würde“, äußert sich der Linksverteidiger von Atalanta Bergamo im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘. „Wenn da eine Tür aufgehen würde, dann würde ich sicherlich meine Chance suchen“, so Gosens, dessen Vertrag in Italien noch bis 2022 läuft. Der 26-Jährige betont: „Es ist aber nicht so, dass ich hier bei Atalanta gegen meinen Willen festsitze. Es drängt nicht, dass ich unbedingt aus Bergamo weg muss.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vorerst macht sich Gosens keine konkreten Gedanken über einen Wechsel. Der viermalige deutsche Nationalspieler über seine Ziele für das anstehende Halbjahr: „Erst einmal will ich den Rest der Saison das Niveau bestätigen, das ich in der vergangenen Saison gezeigt habe. Das ist mein persönlicher Antrieb. Und im optimalen Fall bin ich dann bei der Europameisterschaft dabei, was ich mir unheimlich wünschen würde und mein großes Ziel ist. Was dann passiert, muss man abwarten.“