Einigung: City-Talent Kaboré vor Bundesliga-Wechsel

Issa Kaboré wird für den Rest der Saison in der Bundesliga spielen. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind sich Werder Bremen und Manchester City über eine bis zum Saisonende datierte Leihe des 23-jährigen Rechtsverteidigers einig. Ob eine Kaufoption Teil des Deals ist, ist aktuell noch unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kaboré 2020 war zu ManCity gewechselt, konnte sich dort aber nie bei den Profis durchsetzen. Aus diesem Grund wurde der 40-fache burkinische Nationalspieler mehrfach verliehen. Die Saison 2022/23 verbrachte er etwa bei Olympique Marseille, in der vergangenen Spielzeit half er Luton Town im Abstiegskampf in der Premier League.

Kurz vor Ende des vergangenen Sommer-Transferfensters wurde Kaboré an Benfica Lissabon verliehen. Schon damals war Werder mit ihm in Verbindung gebracht worden. Ohne die Vorbereitung mit dem Rest der Mannschaft absolviert zu haben, tat er sich in Portugal aber schwer und kam kaum zum Zug.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Konsequenz daraus beendete ManCity vor wenigen Tagen die Leihe, wodurch Kaboré vorerst nach Manchester zurückkehrte. Nun geht es für den Rechtsfuß in der Bundesliga weiter.