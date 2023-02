Leipzig: Rückschlag bei Nkunku

Womöglich muss Christopher Nkunku noch eine Weile länger auf sein Comeback warten. Wie RB Leipzig bekanntgibt, hat der Muskel des französischen Offensivspielers während des heutigen Abschlusstrainings vor der Champions League-Partie gegen Manchester City reagiert. Nkunku brach die Einheit ab. 24 Stunden werde man nun abwarten, wie sich die Beschwerden entwickeln.

Kurz vor der WM in Katar zog sich der 25-Jährige, dessen Sommer-Wechsel zum FC Chelsea als offenes Geheimnis gilt, einen Außenbandriss im Knie zu. Erst am vergangenen Samstag in der Partie beim VfL Wolfsburg (3:0) feierte Nkunku sein Comeback.

