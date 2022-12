Cunha beim Medizincheck

Der Transfer von Matheus Cunha auf die Insel biegt auf die Zielgerade ein. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, steht für den Angreifer von Atlético Madrid am heutigen Mittwoch der obligatorische Medizincheck bei den Wolverhampton Wanderers an. Die Wolves leihen den ehemaligen Hertha-Profi mitsamt einer Kaufoption über 40 Millionen Euro bis zum Saisonende aus. In Wolverhampton soll Cunha das massive Offensivproblem lösen.

Der derzeitige Tabellenletzte der Premier League hat in 15 Ligapartien katastrophale acht Treffer auf dem eigenen Konto, vier davon erzielte Abräumer Rúben Neves. Der Kreuzbandriss von Sommereinkauf Sasa Kalajdzic (25) sowie die bislang wenig erfolgreiche Verpflichtung von Routinier Diego Costa (34/sieben Einsätze, null Treffer) machen den Wolves zu schaffen. Cunha selbst konnte allerdings in 17 Pflichtspielen für Atleti ebenfalls kein Tor erzielen.

