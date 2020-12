Mainz trennt sich von Schröder | Heidel in der Hinterhand

Rouven Schröder ist nicht länger Sportvorstand beim FSV Mainz 05. Wie der Bundesligist mitteilt, hat man sich mit dem 45-Jährigen auf eine vorzeitige Auflösung des bis 2024 datierten Vertrags geeinigt. Schröder war seit 2016 beim Klub tätig.

„Die Entscheidung den Verein zu verlassen ist mir nicht leicht gefallen. Mainz 05, der Verein, die Mannschaft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Stadt sind mir in den vergangenen Jahren ans Herz gewachsen, das legt man nicht so einfach ab. Allerdings muss ich für meine Arbeit und für meinen Einsatz zu 100 Prozent hinter dem stehen, was ich mache. Ich hatte nun das Gefühl, dass es für den Verein und für mich besser ist, den Weg frei zu machen, so dass sich Mainz 05 insgesamt neu aufstellen kann“, erklärt Schröder auf Vereinsseite.

Aufsichtsratsvorsitzender Detlev Höhne, der kommissarisch Schröders Aufgaben übernehmen wird, sagt: „Rouven Schröder hat uns am Dienstagmorgen um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Der Aufsichtsrat hat diese Entscheidung mit Bedauern akzeptiert, weil wir Rouven Schröders Kompetenz und sein Fachwissen sehr gerne weiter an unseren Verein gebunden hätten. Er hat in den vergangenen Jahren unermüdlich für Mainz 05 gekämpft und wesentlich geholfen, den Verein in schwierigen Zeiten auf Kurs zu halten. Dafür gebührt ihm unser Respekt und Dank. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und werden positiv verbunden bleiben.“

Übernimmt Heidel?

Ob die zuvor gehandelte Rückkehr von Christian Heidel als Sportvorstand Realität wird, lässt Höhne jedoch offen: „Christian Heidel hat sich aufgrund der aktuellen Entwicklung nun Bedenkzeit erbeten. Wir werden über die Weihnachtsfeiertage besprechen, wie die Zusammenarbeit unter den veränderten Voraussetzungen aussehen kann.“